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Аббас Галлямов о зачистке СПЧ

21.10.2019

Неспособность считать на два шага вперед — это важнейшая особенность режимов, вступивших в стадию упадка

Исключив из СПЧ Шульман, Чикова, Шаблинского и Боброва, Кремль автоматически поставил под удар репутацию оставшихся членов Совета. У думающих людей теперь обязательно возникнет вопрос: а с остальными что не так? Почему их не исключили?

Сегодняшняя зачистка СПЧ, конечно, на руку радикальной оппозиции. «Вот видите! Мы же говорили, что бесполезно с этим режимом договариваться!» Ну и наоборот - позициям умеренных и сторонников диалога нанесён серьезный урон.

Неспособность считать на два шага вперёд - это важнейшая особенность режимов, вступивших в стадию упадка.

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