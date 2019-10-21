Кирилл Рогов об изменениях в СПЧ

Уволенные сегодня из СПЧ Ilya Shablitskiy, Павел Чиков (Pavel Chikov) и Екатерина Шульман продемонстрировали нам в последние месяцы исключительно достойное и, можно сказать, героическое поведение в "нехорошей квартире". Так же как, впрочем, и Михаил Федотов, поплатившийся должностью за то, что не сумел блокировать деятельность этой маленькой фракции.

Попытка восстановления легального плацдарма правозащиты не удалась. А Владимир Путин принял по итогам летних событий предсказуемое и тривиальное решение: давить, запрещать, сажать. Кроме того сегодняшняя зачистка Совета по неправам человека продемонстрировала, что политический вес Сергея Кириенко, без поддержки которого решение о кооптации мятежной тройки в Совет в декабре 2018 г. вряд ли было возможно, опять сжался.

Уже три года Кириенко тщетно пытается расширить пространство "технократических" политик в Кремле. Однако всякий раз после того, что кажется его успехом, следует через некоторое время нокдаун, возвращающий его в исходную точку. Политическое управление сосредоточено не в политическом блоке администрации президента, на долю которого остаются технические операции вместо технократических политик, о которых там мечтают.

Гораздо более вероятным кажется, что нити политического управления сходятся в вотчинах "силовой олигархии", которые непосредственно связаны как с центрами силового управления, так и "идеологического".

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