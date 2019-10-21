Обвиняемый по делу о разбитом окне в офисе «Единой России» покинул страну

Алексей Кобаидзе, которого обвиняют в хулиганстве из-за нападения на офис «Единой России» в Ховрино, уехал из России.

«По информации следствия, Алексей Кобаидзе, обвиняемый в броске дымовой шашки в офис «Единой России» в январе 2018 года, покинул территорию Российской Федерации. По указанному делу также проходит Азат Мифтахов», — написал в Telegram его адвокат Максим Пашков.

В мае Кобаидзе предъявили обвинение. Он не отрицал, что участвовал в нападении на офис, однако не согласен с квалификацией этих действий, напоминает «Медиазона».

Вечером 30 января 2018 года в офисе партии «Единая Россия» на Онежской улице разбили окно, внутрь бросили дымовую шашку. Полиция возбудила дело о вандализме, подозреваемыми стали Елена Горбань, Андрей Ейкин, Святослав Речкалов и Алексей Кобаидзе. Речкалов рассказывал, что его пытали, он уехал из России. Горбань говорила, что она признала вину. Горбань, Кобаидзе и Ейкина отпустили под подписку о невыезде. Расследование дела приостановили в сентябре 2018 года. О его возобновлении и переквалификации на более тяжкую статью стало известно в феврале 2019 года после задержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова.