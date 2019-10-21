МВД снизило требования по искам к оппозиции

Требования МВД по искам к оппозиционерам из-за акций в Москве 27 июля и 3 августа снизились практически в два раза. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Сумма компенсации по двум искам, поступившим в Симоновский районный суд 30 сентября, ранее составляла 18 млн рублей, а теперь — 9,7 млн руб.

Первый иск МВД подан к Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и Олегу Степанову. К ним требования составляют 4 млн руб. вместо 8,5 млн. По второму иску полиция хочет взыскать с Любови Соболь и Георгия Албурова 5,7 млн (раньше хотели — 9,4 млн рублей).