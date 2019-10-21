Путин сменил главу СПЧ

Президент России Владимир Путин уволил Михаила Федотова с постов советника и председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Его место занял журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, сообщили в СПЧ.

Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением им возраста 70 лет.

При этом Путин исключил из состава Совета политолога Екатерину Шульман, главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и профессора ВШЭ Илью Шаблинского, сообщила Шульман в Facebook: «Всё, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Павел Чиков, Илья Шаблинский, мои поздравления. Остальным труднее».

Шаблинский в разговоре с «МБХ медиа» связал свое исключение с заявлением об отказе в регистрации независимым кандидатам на выборах в Мосгордуму: «В комиссии по избирательным правам СПЧ я принимал заявление о том, что отказ в регистрации кандидатам — это произвол и нарушение закона. Это главная, но не единственная причина [исключения из СПЧ]».

Тем же указом в Совет включили журналиста Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову и члена ОПРФ Александра Точенова.

«Был Совет по правам человека при диктаторе, были там хорошие люди. Их выгнали. Путин решил, что хватит притворяться. Теперь у нас будет другой совет по правам человека, и этого человека мы знаем. Спасибо Екатерине Шульман и Павлу Чикову за их попытку, конец которой был предрешен», — пишет политик Дмитрий Гудков.

«Точенов — давний партнер Фадеева. Это в нашей системе координат нормально. Но Вышинский? Сбывается мой прогноз, что СПЧ с Фадеевым начнет защищать «русских» за пределами России», — отмечает политолог Константин Калачев.



