Квартиру координатора барнаульского штаба Навального обыскали в его отсутствие

Силовики обыскали квартиру координатора барнаульского штаба Навального Вадима Останина в Бийске и оставили ее на несколько дней открытой и без присмотра. Координатор требует наказать полицейских, сообщает штаб Навального в Барнауле в Twitter.

«Координатор штаба Вадим Останин приехал в свою квартиру в Бийске и обнаружил ее разграбленной. Бандиты в погонах выломали замки и повредили косяки двери. Несколько дней жилище стояло открытым. Единственная преграда на пути потенциальных мародеров — приклеенная на входе бумажка», — сообщают в барнаульском штабе.

Силовики унесли из квартиры деньги, флешки, жесткий диск, несколько телефонов, документы, загранпаспорт и банковские карты Останина. Забрали у координатора также старые агитматериалы и футболки с логотипами кампаний Навального, Владимира Милова и координатора новосибирского штаба Сергея Бойко.

Теперь Останин требует наказать силовиков. «Вадим обратился в полицию. Без всяких предупреждений преступники проникли в чужое жилище и должны понести за это наказание», — рассказали в штабе.

15 октября обыски сторонников Алексея Навального прошли в 30 регионах России в связи с делом о легализации незаконных средств через Фонд борьбы с коррупцией.