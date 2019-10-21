Арестованы трое фигурантов дела о прорыве дамбы под Красноярском

Суд в Красноярске арестовал до 18 декабря начальника участка компании «Сисим» Андрея Еганова, мастера компании Евгения Александрова и гендиректора Максима Ковалькова. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 19 октября каскадное разрушение пяти дамб произошло на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели ООО «Сисим». Вода затопила два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ведомстве отметили, что дамбы были «возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи».