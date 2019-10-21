РБК рассказал о проблемах с ракетами «Калибр» на учениях «Гром-2019»

Во время военных учений «Гром-2019» ракеты «Калибр» были запущены не с первой попытки. Как пишет РБК, в ходе учений тестировались новые системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску ракет с «около трех часов до 15 минут».

«Предполагалась отработка 15 минут. Но с первой команды «Калибры» не ушли. В итоге, ракеты улетели, но не с первой попытки и после задействования резервных систем запуска», — сказал источник РБК, близкий к силовым структурам.



Российские крылатые ракеты морского базирования «Калибр» могут наносить удары по наземным целям, а также кораблям и подводным лодкам.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как планировалось. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой. В Минобороны подтвердили отмену пуска, но опровергли версию о нештатной ситуации. В ведомстве добавили, что запуск не был произведен из-за «состояния ракеты».