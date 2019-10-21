Для Google и Facebook предложили «миллиардные штрафы» за нарушение избирательных законов

Член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Адальби Шхагошев подготовил поправки о наказании за нарушение российских избирательных законов иностранными СМИ и интернет-компаниями. Как сообщает «Интерфакс», штрафы, согласно поправкам, составят от 2,3 млн рублей до 3,5 млн рублей или до 4% от оборота компании. При этом оборот Google составляет $136 млрд в год.

«Миллиардные штрафы для Google» за нарушения «в день тишины» позволят «дисциплинировать мировые медиа-гиганты», считает депутат. Поправки внесут на рассмотрение в Госдуму, если их одобрит экспертный совет фракции «Единой России».

Ранее комиссии по расследованию иностранного вмешательства Госдумы и Совета Федерации обвиняли Google и Facebook в нарушении избирательного законодательства.