Избитая полицейским Дарья Сосновская пожаловалась на бездействие следователей

В суд с жалобой на бездействие следственного комитета обратилась Дарья Сосновская, избитая полицейским на акции протеста 10 августа, сообщает «Зона права» со ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову, представляющую интересы пострадавшей.

12 августа Дарья Сосновская обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО Москвы СК России с заявлением о преступлении сотрудника МВД. 10 августа, во время акции протеста, полицейский ударил девушку в живот при задержании. Видео, на котором виден удар представителя правопорядка, посмотрели сотни тысяч пользователей интернета. СК зарегистрировал заявление пострадавшей о преступлении. Однако до сих пор никакого уведомления о принятом процессуальном решении Сосновская не получила. В середине сентября следователи перенаправили материалы в Росгвардию для проверки действий полицейских. Результат этой проверки также неизвестен.

Сосновская обратилась с жалобой в Басманный райсуд Москвы. Она просит признать бездействие руководства районного следственного отдела незаконным и обязать его провести эффективное расследование.