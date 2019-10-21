Акции «Яндекса» выросли из-за пересмотра законопроекта о «значимых информресурсах»

«Яндекс» на открытии торгов подорожал на $600 млн на фоне заявления правительства о том, что законопроект о «значимых информресурсах» будет изменен. В том числе изменится допустимая доля иностранных инвесторов в крупных российских IT-компаниях с 20% до 50%, пишет Forbes.

В понедельник 21 октября на открытии торгов Московской биржи акции «Яндекса» начали активный рост и к 10:40 мск их стоимость выросла на 7,52% к уровню закрытия пятничных торгов, компания подорожала примерно на 42 млрд рублей. Затем рост акций «Яндекса» замедлился — до 7%.

Изменения произошли из-за новостей об отзыве правительства на законопроект депутата Антона Горелкина о значимых информресурсах. Документ касается максимальной доли иностранных инвесторов и, в случае принятия, должен был коснуться и «Яндекса». 11 октября акции этой компании подешевели на 20% из-за потенциальных рисков, связанных с этим законопроектом.

Но правительство решило поддержать инициативу депутата лишь в случае, если предельно допустимое иностранное участие в российских интернет-ресурсах увеличится с 20% до 50% минус одна акция, а критерии отнесения информационного ресурса к значимому будут четко прописаны, чтобы избежать «оценочного влияния».