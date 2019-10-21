В Минобороны объяснили отмену пуска ракеты на учениях «Гром-2019»

Министерство обороны России подтвердило отмену пуска межконтинентальной баллистической ракеты подлодки «Рязань» во время учений «Гром-2019». При этом в ведомстве опровергли версию о нештатной ситуации, передает РБК.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как планировалось. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой. Это могло произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины выясняет специальная комиссия, писала газета.