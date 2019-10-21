В Ливии погиб бывший уральский журналист

Во время военных действий в Ливии погиб бывший екатеринбургский журналист и пресс-секретарь службы спасения «Сова» Евгений Илюбаев. По данным Znak.com, он был наемником ЧВК «Вагнер».

Илюбаев, по данным источников издания, несколько раз выезжал в зоны вооруженных конфликтов в Сирии и Ливии в составе ЧВК «Вагнер» и даже получал медаль «За отвагу». «Когда пошли сообщения, что наши погибли в Ливии, почему-то сразу появились плохие мысли. Стали выяснять, нет ли его среди погибших. Так и случилось. Где-то две недели назад родственникам позвонили, сказали приезжать на опознание», — цитирует Znak.com своего собеседника. Илюбаева похоронили на прошлой неделе на родине в Новоорске Оренбургской области.

В сентябре СМИ сообщали о присутствии наемников ЧВК в Ливии и наличии погибших. В начале октября «Медуза» сообщала имена некоторых убитых наемников.