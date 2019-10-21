В Чили растет количество жертв беспорядков

Причиной для беспорядков стало повышение цен на проезд в общественном транспорте. Военные и полиция применяют против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Массовые протесты сопровождаются набегами мародеров, которые поджигали магазины, машины и швейную фабрику. 19 октября в столице Чили было введено чрезвычайное положение. Оно должно распространиться и на другие крупные города страны. Сейчас во многих населенных пунктах введен комендантский час.
В понедельник, 21 октября, сообщает BBC, многие банки, школы и магазины в Чили будут закрыты. Аэропорт Сантьяго продолжит работать с перебоями. Ожидается, что сенат соберется на экстренное совещание и обсудит возможность отмены повышения стоимости проезда в общественном транспорте.