Австралийские газеты вышли с «засекреченными» первыми полосами

Масштабная акция за свободу слова «Твое право знать» объединила крупнейшие австралийские СМИ, в том числе конкурирующие и придерживающиеся совершенно разных взглядов. В стране нет конституционных гарантий свободы слова. Австралийский профсоюз Альянс средств массовой информации отмечает, что парламент давно принимает законы под маской национальной безопасности, которые ограничивают право общества знать, что правительство делает от его имени.
«Журналистика является фундаментом нашей демократии. Она существует для того, чтобы тщательно исследовать деятельность правительства, проливать свет на правонарушения и привлекать чиновников к ответственности, но австралийская общественность держится в неведении», — говорит исполнительный директор профсоюза Пол Мерфи.
СМИ призывают освободить журналистов от законов, ограничивающих доступ к конфиденциальной информации, ввести в действие должным образом функционирующую систему свободы информации и снизить количество исков о диффамации.
Проблема свободы слова для СМИ стала особо острой после переизбрания консервативного правительства Австралии в мае 2019 года. Тогда полиция провела рейд в главном офисе Австралийской радиовещательной корпорации в Сиднее и в доме редактора News Corp по подозрению в незаконном получении доступа к национальным секретам. Радиовещательная корпорация тогда заявила, что обыски были связаны с историей 2017 года о военных проступках в Афганистане. А News Corp связала действия полиции со статьей о планах правительства следить за электронными письмами, текстовыми сообщениями и банковскими счетами австралийцев.
В начале 2019 года суд также запретил австралийским СМИ сообщать, что бывший казначей Ватикана кардинал Джордж Пелл был признан виновным по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Из-за этого прокуратура требует штрафов и тюремного заключения для более чем 30 журналистов.