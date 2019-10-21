В России блокировку сайтов могут заменить штрафами

Наказание компаний за нарушения в интернете с помощью крупных штрафов может быть более эффективным, чем блокировки, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

На 6-й всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне глава Роскомнадзора заявил о грядущем серьезном и эффективном шаге в борьбе с нарушениями в интернете.

«В настоящее время в РФ проходит обсуждение законопроекта, который предписывает достаточно серьезные штрафы для компаний, которые не соблюдают законодательство в области регулирования интернета», — отметил Жаров. Наказание рублем по мнению чиновника может быть более цивилизованным и эффективным методом, чем блокировки.

Напомним, в середине октября были назначены первые штрафы по закону о фейковых новостях, вступившем в силу 29 марта 2019 года.