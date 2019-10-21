Аббас Галлямов: Как вернуть на выборы реальную конкуренцию – 2

Летом я писал о том, как хорошо было бы, если бы власти инициировали реформу избирательного законодательства, меняющую принцип формирования партийного списка с «закрытого» на «открытый» — с тем чтобы граждане могли голосовать не только за список в целом, но могли бы выбирать внутри него и тех конкретных депутатов, которые должны пройти в парламент в первую очередь. Для России это стало бы новеллой, но в целом подобный механизм используется во многих странах — от Финляндии и Дании на севере до Индонезии и Фиджи на юге.

Сегодня я решил предложить гораздо более радикальное новшество — дать партиям возможность самим решать, хотят ли они сделать свой список открытым или закрытым. Если партия хочет продемонстрировать свою демократичность — то и флаг ей в руки, в бюллетене легко можно указать, что она предоставляет избирателю право самому определить, кто именно из участников ее списка пройдёт в парламент. Если же партия хочет остаться в рамках традиционного лидерского формата, ее список останется закрытым.

Конечно, это несколько усложнит форму бюллетеня, но проблема не кажется мне нерешаемой. После названия партии и перед самим списком просто будет указано, предоставляет ли партия избирателю право выбора конкретных кандидатов внутри списка или нет. Там, где это право предоставляется, напротив фамилий членов списка ставятся дополнительные квадратики для галочек, а сверху над этим столбцом пишется, что, мол, вы можете поставить отметку напротив фамилий тех кандидатов, кто, с вашей точки зрения, должен пройти в парламент в первую очередь. Все, больше ничего не надо.

Придумал я это все, потому что нельзя окончательно добивать институт политических партий, под видом демократизации отнимая у них все больше полномочий в пользу рядового избирателя. Какие-то решения партии должны иметь право принимать самостоятельно. В конце концов, в отличие от рядового избирателя, представляющего партии какими-то бездушными политическими машинами, я-то знаю, что по уму партии — это те же самые граждане, которые просто чуть более активны, чем остальные, а потому объединились, чтобы сообща отстаивать те позиции, которые разделяют.

При этом я продолжаю настаивать (о чем я собственно и писал летом), что внедрение открытого списка рано или поздно приведёт к активизации в большинстве своём пока спящих — в смысле взаимодействия с избирателем — списочников. В принципе, они могут оказаться в этом смысле не хуже одномандатников, надо только территориальные группы списка правильно нарезать.

Предлагаемая реформа — это тот редкий случай, когда выиграют все: и власть, и оппозиция. Помимо того плюса, о котором я написал в предыдущем абзаце, власти получат возможность говорить о демократизации политической системы — а это именно то, что требует от неё сейчас избиратель. Оппозиция же по определению должна быть рада любой демократизации.

Российская политика настолько поляризована, что win-win ситуации в ней - на вес золота. Надо их ценить и по возможности создавать.

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