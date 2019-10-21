Кирилл Рогов: Самый нерв текущей российской политики

Мария Снеговая (Maria Snegovaya) опубликовала у себя на днях данные опроса «Левада-Центра» о доверии политикам. Это ответ на вопрос «Назовите 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете». Мария справедливо привлекает наше внимание к тому, что в 2017 г. Путина называли вызывающим доверие 59% опрошенных, а сегодня — 39%.

Начнем с дисклеймера. Социологическим опросам не стоит безусловно верить. Результаты опросов общественного мнения, т.е. ситуации, когда человека спрашивают, «что вы думаете об этом и об этом?» — очень зависят от общего доверия людей «публичной сфере». Или от того, что называется «климат мнений». То есть человек, как социальное существо, прежде всего принимает решение о том, «что я буду говорить, кому, насколько правдиво», соотнося это решение со своими практическими жизненными интересами. И результат, который мы видим в опросах, всегда помножен на этот невидимый коэффициент. Это базовая рамка для понимая любых данных любых опросов.

С другой стороны, люди, которые говорят «никаким опросам нельзя верить, все это фальсификации», — просто безответственные лентяи, которые не умеют и не имеют привычки работать с данными. Потому что те, кто следят за опросами, знают, что данные имеют динамику, и в этой динамике есть смысл.

Ну так вернемся к данным. 39% называющих Путина политиком, вызывающим доверие, это нормально. Когда рейтинг Путина низкий, в районе 65% (ответы на вопрос «одобряете ли вы Путина как президента"), то его цифры в вопросе о вызывающих доверие политиках обычно около 40%. Это уже было не раз.

Интересное, на самом деле, начинается на следующем уровне. Среди возрастной группы «18–24 года» Путина в качестве вызывающего доверие политика называют 20%. А среди тех, кому за 55 лет — 50%. Из протянутой между этими полюсами возрастной шкалы и складывается средняя цифра 39%.

Вслед за Путиным в рейтинге вызывающих доверие политиков (в среднем по выборке) следуют Лавров (14%, это министр такой), Жириновский (14%), Шойгу (13%, тоже министр), Медведев (9%), Зюганов (6%). Это все телевизионные симулякры. Сколько их показывают в новостях, такой у них и рейтинг.

А вот у возрастной группы «18–24 года» это выглядит так: Жириновский — 13%, Лавров — 6%, Шойгу — 4%, Медведев — 2%, Зюганов — 3%, Навальный — 5%.

Можем ли мы сказать, что Навальный у этой группы популярнее Шойгу? Ну, только с очень большой натяжкой. Потому что такие методы не обеспечивают нам точности на уровне 2-3 процентных пунктов. Это статистическая погрешность. Но что мы можем определенно сказать, это то, что Путин и Жириновский для них — не сильно различные сущности. Примерно одного регистра старые дядьки. И что они вообще не знают, кого показывают или не показывают по телевизору. Нет такой реальности. И это, на самом деле, и есть самый нерв текущей российской политики.

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