27 человек пострадали, 15 погибли в результате прорыва дамб в Красноярском крае

В результате прорыва на дамбах в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек, к медикам за помощью обратились 27 пострадавших, девять из них от госпитализации отказались. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, госпитализированы в Курагинскую районную больницу с легкой степенью тяжести девять человек. В Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находятся также девять человек, передает «Интерфакс».

Утром 19 октября каскадное разрушение пяти дамб произошло на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели ООО «Сисим». Вода затопила два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ведомстве отметили, что дамбы были «возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи».

Задержаны гендиректор компании, начальник и мастер горного участка.