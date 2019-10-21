Межконтинентальная баллистическая ракета не вышла из пусковой установки на учениях «Гром-2019»

Во время учений «Гром-2019» произошла нештатная ситуация — одна из межконтинентальных баллистических ракет не вышла из шахтной пусковой установки.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону «Чижа», а не два, как планировалось. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой. Это могло произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины выясняет специальная комиссия.

Ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР «Кальмар». «Рязань» является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве. Пуски Р-29Р во время учений были необходимы для продления их ресурса, который и без того фактически исчерпан, рассказал собеседник «Ведомостей», близкий к Главному штабу ВМФ.