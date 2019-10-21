Евросоюз может отложить Brexit до февраля

Если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не согласует сделку по Brexit с парламентом на этой неделе, Европейский союз отложит решение этого вопроса на срок до трех месяцев, сообщает The Times.

Источники издания сообщают, что Великобритания сможет выйти из ЕС и раньше февраля при ратификации соглашения парламентом, но если будет проводиться еще один референдум в Великобритании — срок может сдвинуться и до июня 2020 года.

Британское правительство настаивает, чтобы страна вышла из Евросоюза 31 октября. В субботу 19 октября Палата общин не смогла утвердить или отклонить соглашение. Борис Джонсон был вынужден просить ЕС об отсрочке по Brexit, но письмо подписывать не стал. При этом премьер-министр добавил еще одно подписанное письмо, в котором приводятся доводы против задержки. Возможна и реализация «жесткого» плана действий при выходе Великобритании из состава Евросоюза без сделки.