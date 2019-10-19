Журналист Василий Головнин об освобождения лидера японской мафии

Опирающийся на палочку щуплый пожилой человек в массивном ортопедическом воротнике вышел сегодня из ворот тюрьмы в токийском пригороде Футю в сопровождении группы вооруженных полицейских. Внушительная охрана вокруг нетвердо шагавшего старичка удивления у знающих людей не вызывала: дело в том, что после шестилетнего заключения за шантаж и вымогательство на свободу вернулся один из самых влиятельных якудза — второй по значению босс крупнейшего японского гангстерского синдиката «Ямагути-гуми» Киёси Такаяма.

Главный предводитель этого объединения — существо высшего уровня, он определяет общий курс, разруливает большие проблемы, дает указания. Однако конкретными делами братвы ведает его заместитель в ранге «вакагасира» — «главный над молодняком», т.е. над ядром профессиональных якудза. Им и был вышедший сегодня из тюрьмы 77-летний Такаяма.

Полиция уныло предрекает, что его возвращение в мир организованной преступности может спровоцировать новый виток междоусобной войны среди якудза. Старичок в ортопедическом воротнике после отсидки оказался в невероятной, оскорбительной для него ситуации — за время пребывания Такаямы в тюрьме его великая, некогда крупнейшая в мире организованная преступная группировка «Ямагути-гуми» раскололась на три непримиримо враждующих объединения. Да и бунт в ней, по мнению знающих людей, был во многом вызван диктаторскими замашками самого старичка с палочкой.

Он всячески покровительствовал и подкидывал лакомые куски своим верным приближенным из крупнейшей банды города Нагоя. Это унижало авторитетных якудза из порта Кобе, где еще до войны зародилась «Ямагути-гуми» на базе полубандитского профсоюза докеров. В августе 2015 года они взбунтовались, создали свою организацию и начали войну против обидчиков.

Сегодня после освобождения старичок Такаяма скоростным поездом немедленно отправился в город Нагоя, где находится его штаб-квартира. Полиция подозревает, что он намерен возглавить операцию возмездия против раскольников, что резко повысит градус кровавой междоусобицы. Да и авторитеты «Ямагути-гуми» с крепкими загривками, которые почтительно встречали босса номер два на вокзале, готовы, говорят, к новым боям. Для справки: только 10 октября перед штаб-квартирой одной из соперничающих группировок были застрелены двое якудза.

И еще раз для справки: с 2015 года, по информации полиции, было зафиксировано уже почти 130 стычек между враждующими бандами, которые, правда, не причинили вреда обычным жителям страны. В столкновениях погибли девять гангстеров. Полиция, кстати, давно имеет с якудза негласный договор: их раздавят всей мощью государства, если внутренние разборки будут угрожать обычным гражданам или, не дай бог, кто-то из простых людей погибнет.

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