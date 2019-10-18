Общественная коллегия по жалобам на прессу назвала предвзятым материал Associated Press о Памфиловой

В материале журналистки Associated Press Наталии Васильевой, сделанном на основе интервью с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, нарушены принципы объективности, говорится в решении Общественной коллегии по жалобам на прессу.

Коллегия обсуждала ситуацию с интервью Памфиловой и выслушала мнение сторон 26 сентября. По мнению Центризбиркома, цитаты, использованные в материале от 29 августа, были верны, но вырваны из контекста. А вместо часового разговора опубликованы были лишь 2-3 минуты. Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу было опубликовано 18 октября.

Коллегия не разделяет подхода Наталии Васильевой к ее собственному материалу как к «полностью соответствующему профессионально-этическим стандартам». Признаков пропаганды в тексте нет, однако коллегия согласна с выводом эксперта Светланы Шайхитдиновой: «Сопоставление со стенограммой данного в спорных текстах пересказа ответов главы Центризбиркома на вопросы интервью, а также цитат из ее речи, подтверждает их документальность. Однако несмотря на то, что в публикациях действительно использованы высказывания Эллы Памфиловой из ее интервью, их общий смысл расходится с тем, что она в них вкладывала».

По мнению эксперта, в качестве события в материале представлена некая политическая позиция главы ЦИК, которую Памфилова не заявляла. А вся информация из интервью «подверстана под тему противостояния в России оппозиции и официальной власти», хотя этой позиции глава ЦИК избегала.

«Спорные публикации на сайте информационного агентства Associated Press выглядят тенденциозными, что нарушает основополагающий принцип профессиональной этики журналиста — принцип объективности», — делает вывод Шайхитдинова.

Материал, по мнению коллегии, имеет «явные признаки текста небеспристрастного, политизированного и, главное, заметно расходящегося со смыслом и тональностью сказанного Э.А. Памфиловой на камеру».