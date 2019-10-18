Эрдоган: после начала перемирия столкновений в Сирии не было

Никаких продолжающихся столкновений в северо-восточной Сирии после того, как Турция согласилась с США приостановить наступление, не было, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters.

Ранее СМИ сообщали об обстрелах в районе сирийско-турецкой границе, несмотря на начало пятидневного периода прекращения огня.

США ранее заявили, что сделка, предполагающия уход курдов из будущей «безопасной зоны», охватила лишь часть территории, которую Анкара намеревалась изначально захватить. Но Эрдоган отметил, что «безопасная зона», которая протянется на 440 км вдоль границы Турции с Сирией и на 32 км вглубь, была согласована с Соединенными Штатами.