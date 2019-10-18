ФБК подал в суд из-за включения в реестр иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального подал иск к Минюсту по поводу внесения организации в реестр агентов. Как сообщил «Интерфаксу» юрист ФБК Вячеслав Гимади, иск подан в Замоскворецкий суд. ФБК просит признать незаконным его внесение в реестр и обязать Минюст исключить организацию из этого списка.

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября после того, как выявил несколько денежных переводов, поступивших в ФБК из Испании и США на сумму более 140 тыс. руб.

«Медуза» нашла испанского донора. Он не смог пояснить, зачем перевел деньги. По-русски он не говорит и никогда не был в России.