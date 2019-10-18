Правозащитники назвали дело журналиста Абдулмумина Гаджиева сфабрикованным

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что в деле журналиста Абдулмумина Гаджиева есть признаки фальсификации. Об этом сообщает «Кавказский узел».

«Показания Кемала Тамбиева (задержанный вместе с Гаджиевым по делу о финансировании терроризма) получены под пытками. Он от них отказался в суде, указав на то, что подписал не читая. В показаниях Тамбиев ссылается на третьего человека, которого он не знал лично, в контакте был только через интернет, и который якобы сказал ему, что в 2013 году Гаджиев создал некую группу во «ВКонтакте», через которую якобы и собирал деньги для поддержки ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Однако следствие не представило доказательств существования такой группы. Само по себе обвинение абсурдно», — считает исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая.

Позже обвинения переформулировали, теперь Гаджиева обвиняют в том, что он своими публикациями стимулировал людей к пожертвованиям, которые потом шли на поддержку терроризма. Amnesty International считает преследование дагестанского журналиста частью кампании против издания «Черновик», в котором он работает.

На фабрикацию дела также указывает время задержания Гаджиева и Тамбиева. Гаджиева задержали на основании показаний Тамбиева. Однако Гаджиева задержали утром, а Тамбиева — вечером того же дня, говорят в Amnesty International.

В своем заявлении Amnesty International объявила Абдулмумина Гаджиева «узником совести», преследуемым за мирную реализацию своих прав на свободу выражения мнений и за свою журналистскую работу.

Абдулмумин Гаджиев был задержан по подозрению в финансировании терроризма 14 июня 2019 года.