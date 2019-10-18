Константин Сонин: Гуттаперчевый дядя исполняет свой номер

Борис Джонсон договорился с ЕС. Чтобы получить Брекзит, который теперь сводится к большим возможностям по возведению таможенных барьеров, он согласился на новую таможенную границу — между Британией и Северной Ирландией. Иначе получалась граница между Ирландией, независимым государством, и Северной Ирландией, частью Великобритании. Теперь «Великоирландия» стала более единой, а внутри Великобритании появилась граница. Неудивительно, что Джонсон тут же лишился 10 голосов маленькой партии, которая выступает за интеграцию Северной Ирландии и остальной Британии. То, о чём договорился с ЕС Джонсон — это ровно то, против чего они выступают.

Казалось бы, это должно привести к краху правительства, потому что без этих 10 голосов у Джонсона не было бы большинства, которое сделало его премьер-министром. Более того, из его собственной консервативной фракции исключено 20 депутатов, которые его перестали поддерживать. То есть у Джонсона нет и близко голосов, чтобы сохранить премьерство. Казалось бы, тут и конец беспринципному демагогу, который ради личных амбиций нанёс большой вред всем британцам — и тем, кто понимает размер ущерба от Брекзита, и тем, кто не понимает. А вот и не конец — потому что лейбористы, оппозиция, не будут голосовать против Джонсона, потому что это означает новые выборы, которые они сейчас боятся проиграть. Они рассчитывают на то, что от Брекзита будет скорый ущерб и они выиграют, если затянут его на пару месяцев.

То есть сейчас в парламенте, теоретически, есть устойчивое большинство, чтобы выкинуть Джонсона из премьеров, но они этого не делают. Есть шанс, что он получит свой Брекзит, потому что, опять-таки теоретически, в парламенте достаточно, с учётом тех кто в оппозиции, членов, поддерживающих Брекзит в виде, о котором сейчас Джонсон договорился с ЕС. Однако если лейбористы и антиджонсоновские консерваторы упрутся, то договор не будет одобрен, и кризис продолжится в самой интересной форме.

Впрочем, скоро, так или иначе будут новые выборы, на которых то, кто станет премьером — Джонсон или Корбин — будет зависеть от борьбы Джонсона с партией Брекзита Нейла Фараджа. Если те британцы, которым нужен Брекзит, сочтут, что лучше изворотливые компромиссы Джонсона, чем тупая прямота Фараджа, то Джонсон будет премьером. Если сочтут, что брекзиты Джонсона — это не те брекзиты, о которых они мечтали, то премьером будет лидер лейбористов Корбин. Интересно на это смотреть, готовясь к лекции по теоретико-игровому анализу поведения парламентариев...

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