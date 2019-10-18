Возбуждение дела об экстремизме против якутского шамана признано законным

Якутский городской суд не удовлетворил жалобу защиты и признал законным возбуждение уголовного дела против шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина».

«В жалобе нам отказали. Суть наших претензий: во-первых, возбудили дело не в том регионе, а во-вторых, возбудили с нарушением сроков. То есть материал собрали еще в июне, а потом держали под ситуацию. И вот когда кипиш в Бурятии произошел, возбудили. Судья мотивировал отказ тем, что на момент возбуждения дела было неизвестно, в каком регионе Габышев находился при совершении преступления», — рассказал «МБХ медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Габышева задержали 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Независимая психологическая экспертиза установила, что шаман не опасен для общества, а амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Александра Габышева обвиняют в призывах к экстремистской деятельности.