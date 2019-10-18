Барселона ожидает сотни тысяч протестующих со всей Каталонии

В пятницу, 18 октября в Барселону должны войти сотни тысяч сторонников независимости со всей Каталонии, поскольку профсоюзами объявлена всеобщая забастовка на пятый день протестов. Как сообщает Reuters, толпы людей движутся к центральному городу Каталонии. Наплыв сторонников независимости может усугубить ситуацию в Барселоне.

Протесты, переходящие в столкновения с полицией, в северо-восточном регионе Испании не затихают с 14 октября, когда были вынесены приговоры девяти политикам и активистам.

В пятницу основные трассы Каталонии, и несколько главных улиц Барселоны были закрыты для движения в ожидании маршей. Региональные поезда и городское метро работает по сокращенному расписанию.

Взрывотехники Mossos увезли из центра Барселоны поблизости от Пассейч де Грасиа баллон бытового газа с признаками манипуляций, возможно переделанный в самодельное взрывное устройство, сообщает телеграм-канал «Каталонский кризис». Круизная компания Viking решила не высаживать пассажиров в Барселоне и перенаправила свое судно в Валенсию. В аэропорту отменено более 50 рейсов. Компания Carmaker Seat, являющаяся подразделением Volkswagen, прекратила производство на своем заводе недалеко от Барселоны, с полудня четверга и до субботы из-за опасений демонстраций, сообщила пресс-секретарь компании.

Пик столкновений с полицией на этой неделе пришелся на вторник и среду. Власти Барселоны подсчитали, что протестующие подожгли порядка 400 мусорных контейнеров, нанесли ущерб на общую сумму более €1 млн. В четверг протесты проходили в основном мирно. Лишь вечером демонстранты начали поджигать стулья уличных кафе.