Испанец, способствовавший признанию ФБК «иностранным агентом», не смог назвать причину спонсорства

Испанец, который в сентябре перевел Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального почти 140 тыс. рублей, после чего ФБК признали «иностранным агентом», не знает, зачем это сделал и где нашел реквизиты. С ним пообщалась «Медуза».

По данным Минюста, включившего 9 октября ФБК в список «иностранных агентов», у фонда было два иностранных спонсора: компания Star-Doors.com LLC из США и гражданин Испании по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Владелец первой компании, россиянин Михаил Маслихов, ранее сообщал «Открытым медиа», что действительно переводил $50 ФБК для борьбы с коррупцией.

Роберто Фабио Монда Карденас оказался лицензированным охранником в клубе, директором двух компаний в испанском реестре юрлиц и участником соревнований по единоборствам. Он подтвердил «Медузе», что делал два перевода в пользу ФБК в сентябре 2019 года, но затруднился ответить, зачем это сделал. Он не говорит по-русски, ни разу не бывал в России. Про ФБК он якобы читал в каком-то СМИ еще весной. Разбил взнос на два перевода испанец для того, чтобы убедиться, по его словам, что деньги дойдут. На вопрос, как его платежная квитанция могла попасть к российскому каналу РЕН-ТВ, Роберто Монда заявил, что его телефон могли взломать. Неясно, как Монда мог убедиться, что его первый перевод от 6 сентября действительно дошел до адресата, ведь счета ФБК были арестованы решением Басманного суда по «делу об отмывании» еще 19 августа, и Фонд убрал реквизиты с сайта, отмечает издание.