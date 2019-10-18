Бои в Сирии не прекратились, несмотря на объявленное «прекращение огня»

Свидетелями обстрелов в одном из приграничных городов в зоне боевых действий между Турцией и курдскими ополченцами стали журналисты Associated Press.

«Журналисты AP видят обстрел и дым в сирийском городе, расположенном в зоне боев между Турцией и курдскими силами, несмотря на прекращение огня», — сообщает агентство в своем Twitter.

Договоренность о перемирии на 120 часов была достигнута вчера на переговорах между вице-президентом США Майклом Пенсом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках соглашения курды должны оставить приграничную территорию. Сделка, по данным Associated Press, включает в себя условное прекращение американских экономических санкций и отсутствие видимых долгосрочных последствий для Турции.