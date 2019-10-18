В рамках «дела ФБК» в Хабаровске пришли к помощнику депутата

В Хабаровске силовики в рамках расследования «дела ФБК» провели обыск и увезли на допрос помощника депутата городской думы Андрея Пастухова.

«В 7 утра силовики ворвались к нашему стороннику, бывшему кандидату в депутаты Андрею Пастухову. Провели у него обыск, сейчас он едет на допрос в Следственный комитет. Ранее московский следователь Габдуллин заморозил счета Андрея, лишив средств к существованию его малолетнего сына и парализованного родственника», — говорится в сообщении местного штаба Алексея Навального.

12 сентября обыски прошли у сотрудников штабов Навального, а также у волонтеров и сторонников политика во всех регионах, где есть штабы. 15 октября в 30 регионах прошла вторая волна обысков. СК расследует дело об отмывании средств через ФБК.