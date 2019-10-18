Эквадор подозревает Россию в причастности к беспорядкам

Генпрокуратура Эквадора изучит причастность других стран к массовым протестам. По данным эквадорского МВД, в интернете для размещения антиправительственных заявлений использовались российские IP-адреса, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на издание El Comercio.

Глава эквадорского МВД Мария Паула Рома заявила, что власти страны хотят узнать, был ли сговор между разными организаторами беспорядков и было ли оказано внешнее влияние.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни расследование, которое проводит прокуратура, прояснит уровень согласованности между различными социальными слоями, местными и федеральными властями, а также силами, которые находятся за пределами Эквадора. Основные показатели в соцсетях свидетельствуют, что атаки против правительства шли из Венесуэлы, у некоторых были IP-адреса из России», — поясняет глава МВД Эквадора.

Мария Паула Рома считает, что акции могли быть попыткой переворота, не связанной с местными политическими партиями: «Во время протестов сотни людей нападали на военных, нефтяные скважины, водохранилища, объекты связи, СМИ. Все это происходило по военному сценарию».

Беспорядки в Эквадоре проходили с начала октября из-за отмены субсидий на топливо. В ходе протестов пострадали более 1,3 тыс. человек. Ранее МВД Эквадора заявляло о причастности Russia Today к разжиганию у протестующих ненависти к правительству.