«Мечел» хочет вернуть вложенные в донецкий завод деньги

Компания «Мечел» попросила вице-премьера Дмитрия Козака помочь в возврате 50% средств, инвестированных в Донецкий электрометаллургический завод — актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Кроме того, компания просит о реструктуризации кредитов, пишут «Ведомости».

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 году, а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в «Альфа-банке». В развитие и модернизацию завода «Мечел» вложил около 1 млрд руб., обеспечив почти 100%-ную загрузку. В 2012 году производство на заводе было остановлено из-за дефицита лома. Продолжить работу не позволил и «начавшийся в апреле 2014 года вооруженный конфликт на востоке Украины», подчеркивается в письме Козаку. Летом 2016 года контроль над предприятием перешел к временной администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики. Несмотря на это, «Мечел» продолжал выполнять свои обязательства перед «Альфа-банком», которые закрыл в феврале 2019 года.

Сейчас «Мечел» находится в процессе реструктуризации кредитов перед ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком. Денег хватает только на уплату процентов, но для погашения тела основного долга компании требуется изменение графика платежей. Поэтому «Мечел» просит вице-премьера помочь «в возврате 50% вложенных в ДЭМЗ средств (18 млрд руб.)», которые обязуется направить на погашение долгов перед госбанками. Кроме того, компания просит о реструктуризации кредитов на сумму 340 руб. сроком на шесть лет.