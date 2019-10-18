Григорий Мельконьянц о смене руководства СПЧ

Михаил Федотов скоро покинет пост председателя СПЧ в связи с достижением предельного возраста для госслужбы — 70 лет, сообщил источник «Интерфакса». Ему на смену якобы пророчат секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.

Полагаю, что это связано с тем, что пост председателя СПЧ Федотов совмещает с должностью советника президента. Это совмещение появилось при Михаиле Александровиче и в принципе несколько повысило аппаратный вес СПЧ, но все же сделало его более зависимым от администрации. К слову, его предшественница на посту председателя СПЧ Элла Памфилова работала на общественных началах. Так что если убрать это совмещение, вполне возможно оставить Федотова.

Кто-то скажет, что настали те самые времена, когда чем хуже, тем лучше, что все должно в итоге дойти до логического конца разложения институтов: руководить СПЧ можно назначить Фадеева, Леонтьева, Чурова и т.п. Но искренне жалко терять из государственной правозащиты мудрого, профессионального и полезного медиатора.

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