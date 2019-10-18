Члены СПЧ готовят письмо против смены руководства

Члены Совета по правам человека при президенте собирают подписи под письмом к Владимиру Путину с просьбой не менять председателя совета Михаила Федотова.



«Учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, Совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы Совета в нынешнем составе», — цитирует письмо РБК.

К вечеру 17 октября было собрано около 30 подписей. Всего в СПЧ 50 членов. Письмо одобрили Александр Сокуров, Леонид Никитинский, Николай Сванидзе, Павел Гусев, Иван Засурский, Ева Меркачева, Екатерина Шульман, Генри Резник, Павел Чиков и другие.