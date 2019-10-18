Члены СПЧ готовят письмо против смены руководства

Члены Совета по правам человека при президенте собирают подписи под письмом к Владимиру Путину с просьбой не менять председателя совета Михаила Федотова.
«Учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, Совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы Совета в нынешнем составе», — цитирует письмо РБК.
К вечеру 17 октября было собрано около 30 подписей. Всего в СПЧ 50 членов. Письмо одобрили Александр Сокуров, Леонид Никитинский, Николай Сванидзе, Павел Гусев, Иван Засурский, Ева Меркачева, Екатерина Шульман, Генри Резник, Павел Чиков и другие.«Я поддерживаю эту инициативу. Мы были избраны этим составом и работали под руководством Михаила Александровича Федотова. Полагаю, что возраст 70 лет — это не препятствие, и наш состав должен доработать под руководством Михаила Александровича, который, как мы полагаем, полностью соответствует тем полномочиям, которых ожидают от главы СПЧ», — заявил РБК адвокат Генри Резник.
Федотов поблагодарил коллег по Совету, но заявил об отсутствии практического смысла у этого письма. «Только президенту решать, кого он хочет видеть в составе своего Совета по правам человека, а тем более — его председателем. И мы не расстаемся! В любом случае я намерен воспользоваться предусмотренным регламентом СПЧ правом оставаться постоянным экспертом Совета», — говорится в обращении Федотова к членам Совета.
Ранее сообщалось, что Михаил Федотов скоро оставит пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы. Вероятным кандидатом на его место называют председателя Общественной палаты России Валерия Фадеева.