Кирилл Рогов: Что делать с полицией

Вот тут спрашивают: а что делать со всем этим?

Ну, во-первых, много форм общественной активности уже существует, вот, к примеру, есть бессрочные пикеты, есть пикеты Ильи Азара и проч.

Но мне кажется, что есть некоторая вещь, вопрос о которой необходимо поставить системно. На днях еще несколько человек были задержаны за якобы нападение на полицейских 27 июля. Между тем масса людей разделяет точку зрения, согласно которой 27 июля 2019 г. в Москве имели место не «массовые беспорядки» и «нападения на полицейских», а напротив, немотивированные, противозаконные и отчасти зверские нападения подразделений полиции на мирных граждан.

В связи с этим кажется логичным:

во-первых, составление и продвижение грамотно написанной петиции на change.org с требованием расследования действий полиции и Росгвардии и наказания виновных;

во-вторых, организация и подготовка Общественного расследования неправомерных действий полиции в событиях 27 июля и 3 августа 2019 г. в Москве с перечислением всех фактов немотивированных избиений, сознательного причинения вреда здоровью граждан, нанесения травм и проч.;

в-третьих, монтаж фильма о событиях 27 июля 2019 г. в Москве, благо материалов там выше крыши.

Полиция не должна и не имеет права так себя вести. Такое поведение полиции — это вызов социальному миру и самому существованию государства. А граждане не могут мириться с таким поведением полиции.

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