Павел Чиков об уходе Михаила Федотова из СПЧ

Судя по всему, это правда. Михаил Александрович возглавил Совет по правам человека в 2010 году, еще при Медведеве. До него СПЧ возглавляла Элла Памфилова. Именно Федотов впервые был назначен на должность советника президента, де юре сотрудника Администрации президента. С 2010-2012 годах Совет был совсем иной. Большой, около 20 человек, состоящий из старых правозащитников при условно либеральном президенте.

В 2012 началась новая волна репрессий, был переизбран Путин и кардинально обновлен Совет по правам человека. Напомню, все его члены были включены по результатам онлайн-голосования (была такая мода, помните, интернет, гаджеты, превед, Медвед, общественное обсуждение закона о полиции и РОИ). К результатам голосования были вопросы, подозревались накрутки. Численность Совета возросла чуть не втрое. Я был впервые включен в Совет именно тогда, осенью 2012.

Тем не менее, 1,5 первых года СПЧ де факто контролировался людьми с опытом правозащитной работы и соответствующей репутацией. Ни одна (а их тогда посыпался целый конвейер) репрессивная инициатива не обходилась без отрицательной публичной оценки Совета. Работать в нем было приятно, публичное влияние его превышало любое другое "подразделение" администрации президента. Это вызывало недовольство, но не критическое.

Всё изменилось после разрешения Совета Федерации ввести российские войска в Крым весной 2014. Тогда ровно половина членов СПЧ подписала заявление, резко негативно оценивающее решение Совфеда. После этого Совет оказался в немилости, репрессий персональных не было, но постепенно его активность сошла на нет. Есть у юристов такое понятие, в связи с коренным изменением обстановки. Вся активность ушла в узкие, по возможности, неполитические сферы и на уровень регионов.

Много слышу упреков в адрес СПЧ, довольно очевидных и понятных. Только нет и не было у Совета ровно никаких полномочий, даже у всего, не говоря уж об отдельных членах. Ожидать, что некий орган придет и решит ваши проблемы с правами человека, быть то полиция (ха), суд (хаха) или кто угоднно другой (омбудсмен ли, СПЧ ли), это виктимность.

Москвичи в августе и сентябре 2019 года смогли заставить власти отпустить из СИЗО и полностью снять обвинения с 6 участников Московского дела, еще одного (Устинова) вытащить на условку. До этого в июне вырвать Ивана Голунова. Уральцы предотвратили застройку сквера в Екате. Северяне придушили приток московского мусора. Ну, адвокаты и журналисты немного помогли канализировать протест. Никакой СПЧ за последние 7 лет, сколько я в него вхожу, не вытащил столько людей из-за решетки. Может, амнистию два раза пролоббировал. И то неясно, что и как там реально сработало. В отличие от последних четких и осязаемых успехов гражданского протеста.

Не имеет никакого значения, кто во главе СПЧ и кого назначили советником Владимира Путина по правам человека. Михаил Федотов максимально достойный человек в условиях существующего политического режима. Таким же был на посту Омбудсмена Владимир Лукин. Это подтвердит любой олдовый правозащитник. И каждого из них есть, за что критиковать. Но никто из них не был способен остановить и прекратить 20-летний наезд государства на гражданские свободы в России. Не в коридорах на Старой площади это делается.

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