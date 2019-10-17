Турция приостановит военную операцию в Сирии

Военная операция Турции на севере Сирии будет приостановлена на 120 часов, сообщил в эфире ABC вице-президент США Майкл Пенс. Заявление он сделал по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли в Анкаре и продлились около четырех часов, сообщают «Ведомости».

Пенс пояснил, что США будут способствовать отводу Отрядов народной самообороны, которым будет дано время, чтобы выйти в безопасную зону. Демаркационная линия для отвода войск будет проходить примерно в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. После отхода курдских формирований Турция завершит военную операцию в Сирии. Пенс добавил, что США не планируют вводить против Турции новые санкции из-за операции в Сирии. Более того, он допустил, что Дональд Трамп пойдет на отмену санкций, которые были введены ранее.