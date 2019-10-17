В Думе нашли нарушения в работе «Медузы», «Русской службы Би-би-си», «Голоса Америки» и других СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства выявила нарушения избирательного законодательства со стороны редакций «Радио Свобода», «Настоящего времени», «Медузы», «Русской службы Би-би-си», «МБХ медиа» и «Голоса Америки». Об этом после заседания в четверг сказал глава комиссии Василий Пискарев, передает «Интерфакс».

По мнению депутатов, эти СМИ нарушили выборное законодательство в день тишины перед единым днем голосования и в сам этот день 8 сентября. Материалы о нарушениях будут переданы Роскомнадзору и Генпрокуратуре, чтобы те приняли меры реагирования, пообещал Пискарев.

На комиссии также заслушали расследования об иностранном вмешательстве — перед депутатами выступил представитель RT во Франции, РИА ФАН представило свое расследование, выступил представитель новой медиагруппы «Патриот». Посмотрели депутаты и сюжет НТВ.

«Там (в расследовании ФАН) прозвучало имя представителя иностранного правительства, в частности Америки, который накануне этих выборов консультировал по протестным акциям в определенных наших организациях»,— отметил Пискарев.

27 сентября комиссия Пискарева обещала пожаловаться в Роскомнадзор, Генпрокуратуру, МИД и Минюст на медиахолдинг Deutsche Welle. Тогда некий эксперт-лингвист заявил, что издание в Twitter призывало москвичей на несанкционированную акцию 27 июля.