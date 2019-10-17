Фигуранты «Нового величия» вскрыли вены в суде

UPD: Адвокат Вячеслава Крюкова Дмитрий Иванов опроверг «МБХ медиа» информацию о том, что вены вскрыли четверо фигурантов дела. По его словам, руки порезали только Костыленков и Крюков. Он подтвердил, что это была попытка суицида.

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Обвиняемые по делу «Нового величия» Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин вскрыли себе вены в суде, сообщает RTVI. Пострадавших уже вывели из зала, но скорая пока не приехала.

По словам адвокатов, судья рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но отказал защите. В 2018 году Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявляли голодовку из-за решения суда продлить их содержание в СИЗО.

«Новое величие» было создано в декабре 2017 года. Организатор, член совета, секретарь и глава финансового отдела — один и тот же человек, связанный с ФСБ, проходит по делу свидетелем. Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными фигурантов дела, которые обвиняются в экстремизме.