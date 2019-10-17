Приговор фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко оставили в силе

Мосгорсуд отказал в апелляции на приговор Евгению Коваленко, получившему 3,5 года колонии в рамках «московского дела». Как передает «МБХ медиа», защита просила повторно исследовать все доказательства и снова допросить свидетелей, поскольку в суде первой инстанции адвоката не пускали к Коваленко до оглашения приговора. Однако суд эту просьбу отклонил.

4 сентября Мещанский суд приговорил Коваленко к 3,5 года колонии. По версии следствия, он бросил мусорную урну в сторону силовика и якобы толкнул другого во время акции протеста 27 июля. Его признали виновным в применении неопасного насилия в отношении представителя власти. Свою вину Коваленко не признал.