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СК завершил расследование дела Светланы Прокопьевой

17.10.2019

Следователь по уголовному делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиненной в оправдании терроризма, объявил ей об окончании следствия. Как пишет издание «7х7» со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову, с понедельника защита приступит к ознакомлению с уголовным делом.  Прокопьевой вернули смартфон и ноутбук, но он не работает из-за проблем с операционной системой, хотя до изъятия с ним все было в порядке.

Светлану Прокопьеву в феврале заподозрили в оправдании терроризма. В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и колонке на интернет-портале «Псковская Лента Новостей» она высказала свое мнение о теракте в архангельском управлении ФСБ. В сентябре ей предъявили обвинение. В октябре она опубликовала доказывающую ее невиновность лингвистическую экспертизу.

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