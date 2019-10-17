Александр Гольц: учения «Гром-2019» — это отработка способов ведения всеобщей ядерной войны

В рамках командно-штабных учений «Гром-2019» российские военные под руководством президента Владимира Путина запустили баллистические и крылатые ракеты. Военный обозреватель Александр Гольц назвал это отработкой способов ведения всеобщей ядерной войны.

Как передает «Интерфакс», из акватории Баренцева и Охотского морей подлодки провели пуски баллистических ракет по полигонам на Камчатке и в Архангельской области. Надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили крылатые ракеты «Калибр» из Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу. С космодрома «Плесецк» произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты из комплекса «Ярс», которая поразила цель на на Камчатке. Тем временем расчеты ОТРК «Искандер» выполнили пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов. Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по наземным целям в республике Коми и на Камчатке.

На брифинге для военных атташе в понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин говорил, что учение не направлено против других стран.

Военный обозреватель Александр Гольц пишет в «Ежедневном журнале»: «Масштабы учения (беспрецедентные за все время существования армии современной России) не дают возможности для «неверного толкования». Речь идет об отработке способов ведения всеобщей ядерной войны. Такая война начнется с использования нестратегических средств (крылатые ракеты) и завершится массированным ядерным ударом, который будет означать гибель всего живого на планете Земля».

Гольц отмечает, что слова Ильина об отсутствии противодействия конкретному государству «выглядят особенно искренними, если учесть, что российские учения проходят в канун маневров стратегического командования США Global Thunder-2020 («Глобальный гром-2020»)». В рамках этих маневров в Европу переброшены три стратегических бомбардировщика США, которые подлетали к Калининградской области. «Ну чем не «эскалация обстановки» по периметру российских границ! Можно сделать вывод: в российском Генштабе исходят из того, что всемирная катастрофа начнется вовсе не с внезапного первого удара США, а станет результатом постепенной эскалации конфликта», — пишет эксперт.

Сегодня использование ядерных ракет становится элементом военного планирования. Более того, ставится задача поразить потенциального противника демонстрацией собственной мощи. «Подозреваю, что масштабы учений таковы, что они не столько сдерживают, сколько провоцируют «оппонентов» наращивать масштабы их приготовлений», — констатирует Александр Гольц.