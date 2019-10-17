Четверых обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» освободили

Четверых обвиняемых по делу о гибели 60 человек в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» отпустили из СИЗО под «запрет определенных действий». Как сообщает «Тайга.инфо», суд изменил меру пресечения начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководившему тушением пожара Андрею Бурсину, Игорю Полозиненко, который возглавлял компанию «Системный интегратор», занимавшуюся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, и его подчиненному Александру Никитину.

Генин, Полозиненко и Никитин выходят на свободу 26 октября, а Бурсин — 7 декабря, потому что он был арестован позже. Им запрещено использовать телефонную связь и интернет, общаться с фигурантами дела и покидать Кемерово, а также выходить из дома с 22:00 до 06:00.

При этом срок заключения в СИЗО до 26 января продлили экс-гендиректору компании-собственника ТРЦ Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок и техническому директору торгового центра Георгию Соболеву.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», который был построен на базе бывшей кондитерской фабрики, произошел 25 марта 2018 года. При происшествии, по официальным данным, погибли 60 человек. Большинство из них — дети. 147 человек пострадали. Во время следствия выяснилось, что торговый центр работал без официального разрешения на ввод в эксплуатацию. Губернатор Аман Тулеев ушел в отставку 1 апреля после стихийного митинга.