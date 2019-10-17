Генпрокуратура поручила проверить подорожание авиабилетов «Победы»

В связи с сообщениями о росте цен на билеты лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов Генеральная прокуратура России поручила провести проверку транспортной прокуратуре. Ранее авиакомпания обвиняла в изменении цен иск транспортной прокуратуры. О грядущей проверке сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной отметил, что проверку с привлечением специалистов в отношении «Победы» проведет Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Он напомнил, что «по результатам ранее проведенной по обращениям граждан проверки в связи с взиманием авиакомпанией платы за регистрацию на рейсы в иностранных аэропортах в действиях перевозчика выявлены нарушения требований воздушного законодательства». Для устранения нарушений транспортная прокуратура обратилась в суд.

Лоукостер заявил о росте цен на билеты из иностранных аэропортов с 28 октября на €25 (в среднем 40% от стоимости перелета) из-за решения суда в пользу транспортной прокуратуры.