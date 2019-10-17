МИД РФ: требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР наносят удар по минским договоренностям

Заявление Киева о том, что для выполнения Минских соглашений требуется роспуск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, подрывает процесс консолидации украинского общества и выполнения договоренностей.

Как передает «Интерфакс», по мнению Захаровой, подобные заявления «наносят удар по первичной задаче: реализации минских договоренностей и создании, по крайней мере, приближении к созданию обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины в разных регионах, имеют разные взгляды на будущее украинского общества». Также в МИД заявляют, что не рассматривают заявление как консолидированную позицию Киева.

О том, что Украина требует, помимо прочего, роспуска ДНР и ЛНР и восстановления контроля над российско-украинской границей в Донбассе, 15 октября заявила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер. Среди требований назывались также полное прекращение огня, обеспечение работы миссии ОБСЕ на всей территории Украины, включая границу с Россией, вывод с территории Украины иностранных войск и военной техники, разведение сил в Донбассе, обеспечение на неподконтрольных Украине территориях работы украинских избирательных комиссий, партий и СМИ. Только после этого возможно проведение выборов в Донбассе и введение особого статуса отдельных районов.