Мосгорсуд оставил Александра Шестуна в СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты и оставил бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, в СИЗО. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Защита Шестуна просила судью перевести Шестуна под домашний арест. Бывший чиновник более 120 дней голодает в знак протеста против незаконности своего ареста. Ему поставлен диагноз «кахексия». Такой диагноз ставится врачами при потере массы тела, близкой к 50%. Но медики не считают, что это препятствует нахождению под стражей.

Александра Шестуна арестовали 14 июня 2018 года по делу о превышении должностных полномочий. Сам он связывает свое преследование с конфликтом с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. 16 октября несколько десятков правозащитников, журналистов, политиков и спортсменов обратились к суду с просьбой изменить бывшему чиновнику меру пресечения.