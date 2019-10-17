Михаил Федотов покинет пост президента СПЧ

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов скоро оставит пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник и подтвердила член СПЧ Ева Меркачева.

Претензий к работе Федотова у Кремля нет. Вероятным кандидатом на пост президента Совета собеседник агентства назвал председателя Общественной палаты России Валерия Фадеева. «Какие права — таков и председатель. А лучше бы Александр Бастрыкин. Честнее и эффективнее», — прокомментировал возможную смену руководства СПЧ главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Политолог Аббас Галлямов уверен, что назначение Фадеева разозлит людей: «Кремль прекрасно знает, что страна жаждет новых лиц, однако кандидатом на пост главы СПЧ он все равно планирует назначить Фадеева. Конечно, в АП не могут не понимать, что выдвижение пропагандиста из позавчерашнего дня только разозлит людей, но вот объяснить это Путину никто не может. Так системы и умирают. Оптимальным решениям они предпочитают консервативные».

Михаилу Федотову 70 лет. Он является главой СПЧ и советником президента с осени 2010 года.

Валерий Фадеев работал журналистом, вел общественно-политические программы на федеральных каналах. С 1998 по 2017 год являлся главным редактором журнала «Эксперт». Общественную палату он возглавил в 2017 году.