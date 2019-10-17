Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о достижении соглашения с Великобританией по Brexit, британская оппозиция считает его неудачным.

«Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку», — написал он в Twitter.

В своем обращении к председателю Европейского совета Дональду Туску Юнкер пишет, что сожалеет об итогах референдума 23 июня 2016 года, но продолжает считать, что для Евросоюза лучше, если выход Великобритании будет упорядоченным.

Трудность при согласовании соглашения касалась проблем дальнейшего взаимодействия на границе Северной Ирландии и Ирландии. Участники переговоров также обсуждали декларацию, определяющую рамки будущих отношений между Европейским союзом и Великобританией.

«На выходе мы имеем микс между старым договорим Терезы Мэй и предложениями Бориса Джонсона. ЕС действительно пошёл на ряд уступок. Формально вся территория Соединенного Королевства покинет Европейскую таможенную зону. Это будет касаться и Северной Ирландии. Граница с республикой Ирландия останется открытой. Однако юнионисты из Белфаста потеряют эксклюзивное право накладывать вето на ввоз и вывоз определенных товаров», — пишет telegram-канал Westminster, посвященный британской политике.

Лидер находящихся в оппозиции британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что сделка Евросоюза и Великобритании по Brexit «еще хуже, чем у Терезы Мэй». Это решение, по мнению Корбина, может поставить под угрозу безопасность пищевых продуктов, снизить экологические стандарты, нарушить права работников и открыть государственную систему здравоохранения Великобритании для поглощения ее частными корпорациями США, передает The Guardian.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции заявил, что соглашение по Brexit может быть ратифицировано 31 октября. Переходный период продлится как минимум до конца 2020 года. Барнье пояснил, что совет Евросоюза должен официально согласиться с соглашением после его ратификации Европейским парламентом. Он говорит, что здесь не должно быть «никаких сюрпризов».